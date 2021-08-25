Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi
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Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle konuğunu yayından aldığı için tepki çeken Didem Arslan Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda programında yaşananlardan dolayı yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, dün ekrana gelen yeni bölümünde Kürtçe konuşan konuğunu yayından alınca sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"ŞAKIR ŞAKIR TÜRKÇE KONUŞURKEN BİR AN KÜRTÇE KONUŞMAK İSTEDİ"

Twitter hesabından 8 maddelik bir açıklama yayınlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü yayınımıza, Urfa'dan gelen Hayriye Taşcı, 'babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin' diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı. Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu, önce kızlara Türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi."

"KÜRTÇE OLDUĞU İÇİN YAYINDAN ALMADIM"

"Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle Kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı. Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim. Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok…"

Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi

"ARAPÇA YA DA İNGİLİZCE KONUŞMAK İSTESEYDİ DE TEPKİ GÖSTERİRDİM"

"Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum. Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç."

"YANLIŞ ANLAYAN VARSA ÖZÜR DİLERİM"

"Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı "ülkenin fay hatlarını kaşımak" Not: Bu arada Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim."

Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi
Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi
Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi
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Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi
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Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi - Haberler Magazin
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