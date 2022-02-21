Kağıt üzerine yazı ve çizim için sıklıkla kullandığımız kurşun kalem en çok tercih edilen kırtasiye malzemelerindendir. Günlük hayatımızda en çok tercih ettiğimiz araç gereçlerden olan kurşun kalemi kim icat etti? Kurşun kalem ne zaman icat edildi? soruları merak ediliyor.İşte kurşun kalemin mucidi ve tarihi…

KURŞUN KALEMİ KİM İCAT ETTİ?

İnsanların yazı yazmasına ve çizim yapmasına yarayan kurşun kalemin mucidi olarak Nicolas Conte ve Josef Hardtmuth olmak üzere iki isimden bahsedilmektedir. 1752 yılında Avusturya'da dünyaya gelen Josef Hardtmuth, 1790 yılında seramik madenini keşfetmiş ve farklı miktarlarda kil ekleyerek kurşun kalemlerin sertliklerini belirlemeye başlamıştır. 2 yıl sonra Viyana'da KOH-I-NOOR Hardtmuth isimli firmayı kurarak daha sonra üretilecek kurşun kalemlerin temelini atmıştır. 1899 yılında Josef Hardmuth'un torunu Friedrich ar-ge çalışmaları üzerine yoğunlaşarak günümüzdeki haline yakın daha sert kurşun kalemler üretmeye başlamıştır. 1975 yılında dünyaya gelen Nicolas Conte ise kurşun bugün kullandığımız halini icat etmiştir. Conte, Fransa madenlerinde az miktarda grafit ile kili karıştırarak kurşun kalem üretimine başlamıştır.

KURŞUN KALEM NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kurşun kalem ne zaman icat edildi? sorusu merak ediliyor. Kurşun kalemin ilk olarak orta çağda döneminde ortaya çıktığı söylenmektedir. Fakat o dönemlerde kullanılan kurşun kalem ile insanlar çizim yapmaktan daha çok bir şeyi işaretlemek için kullanıyorlardı.Kurşun kalem ilk kez Alman vatandaşı İsviçreli doğa tarihçisi Conrad Gesner tarafından 1565 yılında bahsedilmiştir. O dönemde grafitin bir tür kurşun olduğu düşünülüyordu. Gesner ise grafitin kurşundan daha farklı bir mineral olduğunu keşfederek kurşun kalem olarak ilk kez bahseden isim olmuştur.