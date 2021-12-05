Kursiyerlere "Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği" konulu konferans - Haberler
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Kursiyerlere "Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği" konulu konferans

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kursiyerlere

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde konferans düzenlendi.

NEVŞEHİR (İHA) - 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde konferans düzenlendi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) ve Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) kursiyerlerine yönelik konferans düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi gönüllü avukatlarından Rabia Samur ve Ezgi Şenal katıldı. Konferansta KAÇEM ve KAPEM'in kadın kursiyerlerine kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında bilgiler verildi. - NEVŞEHİR

Kursiyerlere Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konulu konferans

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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