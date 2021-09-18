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"Küresel Kültür- Milli Kültür Denkleminde Türk Dizileri" konusu masaya yatırıldı

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Diplomasi Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu"nun son oturumunda "Küresel Kültür - Milli Kültür Denkleminde Türk Dizileri" konusu ele alındı.

Diplomasi Vakfı tarafından düzenlenen " Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu"nun son oturumunda "Küresel Kültür - Milli Kültür Denkleminde Türk Dizileri" konusu ele alındı.

Türkiye'de dizi sektörünün sorunlarının tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilerek bu sorunların giderilmesi için bir yol haritasının çıkarılmasının hedeflendiği sempozyum, Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Furkan Şen'in üstlendiği oturumda, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, yapımcı Ferhat Eşsiz, yönetmen Cafer Özgül ve Cumhuriyet Üniversitesi araştırma görevlisi Muhammet Safa Karataş konuşma yaptı.

Furkan Şen, Türk dizilerinin, dünyada kültür, millet, dil ve tarih birliği inşasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

TRT yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin de Türk dizi sektörünün dünyaya dizi satması anlamında 2. sırada olduğunu anımsatarak, "Türk dizi sektörünün yükselişinde bizim artık bu topraklara dair özgün hikayeler anlatmamız lazım. Bu özgün hikayeleri anlatırken de küresel talebe uygun bir dille anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık dünyada özgün hikayelere ihtiyaç var ve bu hikayelerin olduğunu da görüyoruz." diye konuştu.

"Koca bir Anadolu irfanını biz konak hikayeleriyle, ağa hikayeleriyle kıstaslamışız"

Yapımcı Ferhat Eşsiz, Türk dizilerinde tanımlanan "entrika" anlatım türünün çok yanlış kodlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim bu topraklara borcumuz var. Entrika kelimesinin altında resmen aile yapılarımızın altına dinamik koymuşuz. Koca bir Anadolu irfanını biz konak hikayeleriyle, ağa hikayeleriyle kıstaslamışız. Ama Anadolu bu değil. Anadolu, sevdiğini söyleyemeyen, söyleyemediğinde susabilen, yarasını içinde saklayan, bir toprağın duygularıdır. Biz bunları açmak zorundayız. Dolayısıyla yurt dışına dizi ihracat eden 2. ülke olarak, dünyanın radarına girmişken, onlar bizi takip ediyorken, biz onların hikayelerini alıp, onlara satmaya çalışıyoruz."

Türk dizi sektörünün teknik olarak her türlü imkana sahip olduğunun altını çizen Eşsiz, "Bizim hikaye anlatım tekniklerimizin birilerini ilgilendirdiğini düşünmüyorum. İnsanları ilgilendiren bizim hikayemiz, özümüz, bize ait olan hikayeler." ifadelerini kullandı.

Oturumda ayrıca yönetmen Cafer Özgül ve Cumhuriyet Üniversitesi araştırma görevlisi Muhammet Safa Karataş da konuşma yaptı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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