ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin milli bayramlarda gelenekselleştirdiği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dragon yarışlarında kürekler bu kez Cumhuriyet Kupası için çekildi.

Eskişehirliler yarışları Porsuk kenarlarında izlediler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışlarına 9 ayrı takım katıldı. Boğalar takımının birinci, Dragon-Es takımının ikinci, ESOGÜ Küheylanlar takımının üçüncü olduğu yarışlarda, yarışmacılar ESKİ Genel Müdürü ve Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özen, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Neşet Arduç'tan madalya ve kupalarını aldı.

Milli bayramlarda kendilerini bir araya getirerek, bayram coşkusunu yaşattığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden sporcular, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

Dragon yarışlarına katılan Amazonlar takımı kendilerine verdiği destekler için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler. Başkan Büyükerşen'in önceden belirlenmiş programı olması sebebiyle katılmadığı ödül töreninde Amazonlar, Başkan Büyükerşen için hazırladıkları teşekkür plaketini Oğuzhan Özen'e takdim ettiler.

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