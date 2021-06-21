Küre Dağları Milli Parkı'nda tarla lavinyası tespit edildi
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Küre Dağları Milli Parkı'nda tarla lavinyası tespit edildi

Küre Dağları Milli Parkı'nda tarla lavinyası tespit edildi
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Kastamonu sınırlarındaki 37 bin hektarlık Küre Dağları Milli Parkı'nda 'tarla lavinya çiçeği' tespit edilerek, Türkiye florasına kaydedildi.

Kastamonu sınırlarındaki 37 bin hektarlık Küre Dağları Milli Parkı'nda 'tarla lavinya çiçeği' tespit edilerek, Türkiye florasına kaydedildi.

Küre Dağları Milli Parkı'nda devam eden fauna flora çalışmalarında, Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü'nce Kastamonu'da Pınarbaşı Valla Kanyonu'nun üst bölgesindeki Kerte mevkisinde 'tarla lavinya çiçeği' (knautia arvensis) tespit edilerek, Türkiye florasına kaydedildi. Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı öğretim görevlisi Dr. Bilge Tunçkol, Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü mühendisi Hasan Yaşayacak ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından bitki türü ile ilgili hazırlanan bilimsel yazı, 'Botanikai Közlemenyek' adlı Macaristan dergisinde yayımlandı.Tarla lavinyası, koyu mavi çiçekleri, zarif görünüşü ile çiçekçilikte kullanılıyor. Avrupa'da, Balkanlar'da, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Ermenistan'da geniş yayılım alanına sahip tarla lavinyasının Türkiye'de de yayılışının bulunduğu da belirlenmiş oldu.


Küre Dağları Milli Parkı'nda tarla lavinyası tespit edildi
Küre Dağları Milli Parkı'nda tarla lavinyası tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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