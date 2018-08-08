Kurbanlıklar Veteriner Kontrolüyle Batıya Sevk Ediliyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Bingöl'den özellikle İstanbul gibi büyük kentlere kurban sevkiyatına başlandı. Kurbanlıklar, yola çıkmadan önce veteriner hekimler tarafından kontrol edilip, dezenfekte işlemi yapılıyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'den batıya kurbanlık sevkiyatı devam ediyor. Kurbanlıklarının ve dezenfektesinin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuran besiciler, veterinerlerin sağlık kontrolünün ardından hayvanlarını kamyonlara yükleyerek büyükşehirlere doğru yola çıkıyor.

İl Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şubesinde görevli veteriner hekim Ramazan Dağ, hayvanların sağlık taramasından geçtikten sonra kurbanlık için araçlara yüklendiğini söyledi. Veteriner Dağ, "Tersine göç yaşıyoruz, özellikle bu işi yapması gereken nesil daha çok batıda veya büyük şehirlerde çalışmayı tercih ediyor. Hayvancılık kendilerine cazip gelmiyor. Bunun önüne geçmek içinde son dönemlerde devlet tarafından yapılan yatırım ve desteklerle birlikte köye dönüş olayı başladı. Şimdi birçok gencimiz köylerine dönüp, hayvan beslemeye başladı. Şimdi önümüzde bir kurban bayramı var, kamyonlarla sevkiyatı yapılıyor ve dezenfekte işlemini biz yapıyoruz. Kurbanlıklarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Merkeze bağlı Gözeler köyünde dededen kalma hayvancılık mesleği ile uğraştığını belirten besici Zeki Bilen, kurbanlıkları yaklaşık bir yıl beslediğini ifade etti. Bilen, "Dedem, babam şimdi de ben hayvancılık ile uğraşıyorum. Bir veteriner hekim kadar hayvanların hastalığını ve ihtiyaçlarını iyi biliyorum. Hayvanı yaklaşık 1 yıl besledikten sonra batı illerine kurban bayramlarında götürüyoruz. Ben beslediğim kurbanlıkları yüklemeye başladım. Kurbanlıklarımı İstanbul'a götürüp satışını yapmaya başlayacağım. Sıkıntılarımızı oluyor ama onu da geçinmek için mecburen çekeceğiz. Kurbanlıklarımızı, Orman ve Tarım İl Müdürlüğü'nün kontrolünün ardından araçlara yükleyip götürüyoruz. Onlarda kurum olarak, bizler için elinden geldiklerince çalışıyor. Tarım müdürlüğünün denetiminden geçmeden satışa başlayamıyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL