Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı
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Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı

Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı Erzurum'un Oltu ilçesinde kurbanlık koçların yünleri kırkım yapılarak yaz sıcaklarından korunurken bir yandan da Kurban Bayramı'na hazırlanıyorlar.

28.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:18

Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde kurbanlık koçların yünleri kırkım yapılarak yaz sıcaklarından korunurken bir yandan da Kurban Bayramı'na hazırlanıyorlar. Yaz aylarının gelmesi ile küçükbaş hayvan sahiplerinin kırkım çilesi de başladı.

Oltu Güllüce Mahallesi Cilens yaylasında kurbanlık koçlar yaz sıcaklarında rahatsız olmaması için yünleri kırkım ve yazlık kene bakımlarını yaptılar. Oltu Güllüce Mahallesi Cilens yaylasında yıllardır kurbanlık üretip satan Dursun Gür ve Oğlu Fatih Gür, "Yaz sıcakları başladı. Bizde koçlarımızı kırkım yaptık. Sıcaklarda rahatlamalarını sağladık ayrıca kene ilacı sıkarak keneden koruyarak kurban bayramına hazırlıyoruz" dediler.

Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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