Kurbanlık alacaklar dikkat
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Kurbanlık alacaklar dikkat

Kurbanlık alacaklar dikkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas İl Tarım ve Orman Müdür Seyit Yıldız, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak sağlıklı hayvanın belirgin özellikleri olduğunu söyledi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdür Seyit Yıldız, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak sağlıklı hayvanın belirgin özellikleri olduğunu söyledi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Müdür Seyit Yıldız, "Ülkemiz hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli. Damızlık(dişi) hayvanların ise ancak verimliliğinin azalması durumunda ve bu durumun Veteriner Hekim tarafından tespit edilerek düzenlenecek raporun beyan edilmesi halinde kurbanlık olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve/veya Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir. Kurbanlık hayvan deve için beş, sığır ve manda için iki, koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekir bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir" dedi.

Sağlıklı hayvanın özellikleri

Yıldız, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine mani teşkil etmez. Uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir. Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır; Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz" şeklinde konuştu.

(Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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