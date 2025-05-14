"Kurbana kaç gün kaldı 2025?" sorusu aynı zamanda kurbanlık alacak, tatil planı yapacak ya da şehir dışına çıkacak olanlar için de oldukça önemli. Bu nedenle bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve tatil süresi de merak ediliyor. Peki, Kurbana kaç gün kaldı 2025 itibarıyla? 14 Mayıs 2025 tarihi baz alındığında, Kurban Bayramı'nın ilk gününe tam 23 gün kalmış durumda. Vatandaşlar, bayram hazırlıkları için geri sayımı başlattı. Peki, Kurbana kaç gün kaldı 2025?

KURBANA KAÇ GÜN KALDI 2025?

14 Mayıs 2025 tarihi baz alındığında, Kurban Bayramı'nın ilk gününe tam 23 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu yıl tatil planları da oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. 6-9 Haziran tarihleri arasındaki resmi bayram tatiline, 5 Haziran arefe günü de eklendiğinde toplamda 5 günlük bir tatil süreci ortaya çıkıyor.

YURT İÇİ - YURT DIŞI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Kurban ibadetini vekâlet yoluyla gerçekleştirmek isteyenler için 2025 yılı kesim bedelleri şu şekilde;

Diyanet Kurban Kesim Bedeli 2025

Yurt içi: 13.500 TL

Yurt dışı: 5.450 TL