Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Meydanlarda tek tek kontrol ediliyor! İstanbul'da başladı

Kurbana kaç gün kaldı 2025?

Kurbana kaç gün kaldı 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı yaklaşırken vatandaşların merakla araştırdığı konuların başında "Kurbana kaç gün kaldı 2025?" sorusu geliyor. Özellikle tatil planı yapmak isteyenler, bayram tarihlerini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Kurban Bayramı 2025 yılında haziran ayında idrak edilecek.

"Kurbana kaç gün kaldı 2025?" sorusu aynı zamanda kurbanlık alacak, tatil planı yapacak ya da şehir dışına çıkacak olanlar için de oldukça önemli. Bu nedenle bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve tatil süresi de merak ediliyor. Peki, Kurbana kaç gün kaldı 2025 itibarıyla? 14 Mayıs 2025 tarihi baz alındığında, Kurban Bayramı'nın ilk gününe tam 23 gün kalmış durumda. Vatandaşlar, bayram hazırlıkları için geri sayımı başlattı. Peki, Kurbana kaç gün kaldı 2025?

KURBANA KAÇ GÜN KALDI 2025?

14 Mayıs 2025 tarihi baz alındığında, Kurban Bayramı'nın ilk gününe tam 23 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu yıl tatil planları da oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. 6-9 Haziran tarihleri arasındaki resmi bayram tatiline, 5 Haziran arefe günü de eklendiğinde toplamda 5 günlük bir tatil süreci ortaya çıkıyor.

Kurbana kaç gün kaldı 2025?

YURT İÇİ - YURT DIŞI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Kurban ibadetini vekâlet yoluyla gerçekleştirmek isteyenler için 2025 yılı kesim bedelleri şu şekilde;

Diyanet Kurban Kesim Bedeli 2025

Yurt içi: 13.500 TL

Yurt dışı: 5.450 TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog

Fatih Tekke ve Muslera Türkçe konuştu
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı şoke etti

Fenerbahçe'den aldığı futbolcu Acun'u şoke etti
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yoksul başkanı hayatını kaybetti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.