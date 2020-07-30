Kurban pazarında son gün yoğunluğu
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Kurban pazarında son gün yoğunluğu

Hem deprem hemde pandeminin etkilediği Elazığ'da Kurban Bayramına bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Kurban pazarında son gün yoğunluğu
30.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:27

Hem deprem hemde pandeminin etkilediği Elazığ'da Kurban Bayramına bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Kurban Bayramı arefesinde hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı. Kurbanlık satıcılarının günler öncesinden hazırlandığı pazarda, kurbanlık almak isteyen pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına geldi. Günler sonra arefe günü hareketlilik yaşanmasıyla birlikte besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklar da kıran kırana geçmeye başladı. Pazarda satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular orta yolun bulunmasını sağlayarak yardımcı oldu.

12 ay boyunca hayvan pazarında ticaret yaptıklarını aktaran besici Halis Kantarcı, "Bayram arefesindeyiz ve bir canlılık oluştu. Millet malını satmaya başladı. Malını sattıktan sonra bizden ham mal talep ediyorlar bizde onları satıyoruz. Seneye hazırlık için ahırcılara burada hayvan satıyoruz. Köylülerimiz ve besicilerimiz mallarını pazara indirdi. Onlar da şuan da satıyor. Durum biraz normal gözüküyor. Önceden çok karamsardık ama durum şuan da iyidir" diye konuştu.

Pazarda canlılık olduğunu fakat satışların olmadığını belirten vatandaşlardan Kadir Çiçek, "Geçen yıla göre satışlar çok durgun. Bugün sabah gelip kendime bir hayvan aldım. İnşallah bu yıl bunu keseceğim. Herkesin bayramını kutluyorum. Geçen sene ile fiyatlar hemen hemen aynı ama pandemiden dolayı satış yok" diye kaydetti.

Kurban satışlarının durgun olduğunu ifade eden besici İbrahim Arpa, "Pandemi dolayısıyla şuanda vatandaşlarımız çok sıkıntı yaşıyor. Pazarda yoğunluk var ama satışlarımız durgun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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