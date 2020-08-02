Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu

Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu Elazığ'da uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bayramın 3'üncü günü hayvan pazarına giderek kurbanlıklarını aldı.

02.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:40

Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bayramın 3'üncü günü hayvan pazarına giderek kurbanlıklarını aldı.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü de hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.Daha uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasında yine pazarlıklar kıran kırana geçti. Pazarda satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular orta yolun bulunmasını sağlayarak yardımcı oldu. Üçüncü gün büyük başa talep az olurken, vatandaşların küçükbaşı talep ettiği görüldü. Küçük başlar bin 200 ile bin 900 arası satılırken çoğu besicinin malı tükendi.

Bu sene satışların çok iyi olduğunu belirten besici Nusrettin Akgün "Allah devletimizden razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı severim. Böyle bir adam da görmedim. Millet huzurludur, güzel bayram geçiriyor, Allah'a şükür. Bayramın 3'üncü günüde satıyoruz. Mal tükendi, kalmadı. 140 tane mal sattım. Allah bereket versin. Bin 900'den bin 200'e kadar keçi sattık. Tekeleri de 2 bin 200 civarı sattık" dedi.

3'üncü gün hayvanın biraz daha ucuz olduğunu dile getiren Fatih Akbal "Cebimize yatkın geliyor. Ondan dolayı bu güne bıraktık. Biz bin 400'den keçi aldık. Keseğiz ve kurbanımızı eda edeceğiz" diye konuştu.

3 tane keçi aldığını aktaran Oktay Deniz ise, "Pazarlık yaptık. Fiyatlar gayet güzel. Geçen seneye göre çok çok güzel. Büyük sığır bu sene bana pahalı geldi. Keçi çok uygun geldi. 4 bin 600 lira para verdik. Allah kabul etsin. Sıkı pazarlık yapmak zorundayız. Ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. Ancak bugün yetiştirebildik. Ondan dolayı bugün aldık. Bugün bunları keseceğiz" şeklinde konuştu.

Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Güncel
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Ekonomi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı 3. Sayfa
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Demet Akalın "Süper Lig'de 22 takım olmalı" tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Sahte plakalı araçla gelip 6 dakikada 50 bin liralık hırsızlık yaptılar! Olay anı kamerada
Sahte plakalı araçla gelip 6 dakikada 50 bin liralık hırsızlık yaptılar! Olay anı kamerada
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Ali Sunal Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Bayram Yangın
Şu an buradasınız: Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 10:59:35. #1.15#
title