Kurban kesmenin cezası ne kadar? Kurban kesmek nerelerde yasak? Kurban tebliği nedir? Kurban kesmek için randevu mu gerekli? Kurban yasakları neler?
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Kurban kesmenin cezası ne kadar? Kurban kesmek nerelerde yasak? Kurban tebliği nedir? Kurban kesmek için randevu mu gerekli? Kurban yasakları neler?

Bu sene korona virüs tedbirleri ve kurban bayramı önlemleri nedeniyle Kurban kesmek ile ilgili yasal düzenleme ve tebliğ getirildi. Yeni yayınlanan tebliğe göre Kurban kesmenin cezası ne kadar? Kurban kesmek nerelerde yasak? Kurban tebliği nedir? Kurban kesmek için randevu mu gerekli?

Kurban kesmenin cezası ne kadar? Kurban kesmek nerelerde yasak? Kurban tebliği nedir? Kurban kesmek için randevu mu gerekli? Kurban yasakları neler?
26.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:16

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayına hazırlanan 2020 Yılı İçin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile beraber Kurban bayramı ve Kurban kesimi ile ilgili yasal düzenleme, kısıtlama ve cezai yaptırımlar gündeme geldi. Peki, yasak alanlarda kurban kesmenin cezası nedir? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

KURBAN KESMENİN CEZASI NEDİR?

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan alanlarda kesme girişiminde bulunanlar ilegerekli önlemleri almayanlara 351 TL, kurban kesim yerlerinde ise gerekli yasaklarave kısıtlamalara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL ceza, bu yasağın şahsi mekanlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL ceza kesileceği bildirildi.

Kurban kesmenin cezası ne kadar? Kurban kesmek nerelerde yasak? Kurban tebliği nedir? Kurban kesmek için randevu mu gerekli? Kurban yasakları neler?

KURBAN KESMENİN CEZASI NEDİR?

KURBAN KESİMİ RANDEVUSU NEDİR?

Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim yapmak isteyenler daha önceden arayarak randevu alacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılacak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak.Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak, giriş kapılarına ve uygun yerlerine Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak.

KURBAN PAZARLARINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK

Satıcılar ve müşteriler arasında "el teması" olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekleşen "tokalaşma" yapılmayacak.Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak.Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olacak.Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulacak ve alan içindeki ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması sağlanacak.Satıcıların geceledikleri yerlerde yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak ve diğer satış ünitesindekilerle temas etmemeleri uyarısında bulunulacak. Pasaportları ve nakil belgeleri olmayan hayvanların sevkine izin verilmeyecek

Kurban kesmenin cezası ne kadar? Kurban kesmek nerelerde yasak? Kurban tebliği nedir? Kurban kesmek için randevu mu gerekli? Kurban yasakları neler?

KURBAN KESMENİN CEZASI NEDİR?

İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak.Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET'ten sorgulanarak hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilecek.

Kurbanlık hayvanlar, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.

Bu arada kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan "HaySag" isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek sorgulanabilecek.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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