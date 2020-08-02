Kurban kesim sonrası dezenfekte çalışması Şanlıurfa'da kurban kesim alanlarında kesim sonrası kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Şanlıurfa'da kurban kesim alanlarında kesim sonrası kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle denetimlerini artıran Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi Kurban Bayramında kesim alanlarında kesim sonrası tazyikli su ile dezenfekte çalışması yapıldı.

İlçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 kurban kesim yerinde, kesim sonrası temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı. Yoğun çalışma sürecinde ekipler tarafından çevre sağlığını tehdit eden atıkların yanı sıra görüntü kirliliğine sebep olan tüm çöpler ilçe genelinde toplanarak konteynerleri ilaçlı su ile yıkandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA