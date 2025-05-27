Kurban kesilirken okunacak dua! Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur? (Diyanet)

Kurban kesimi, İslam inancına göre sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a teslimiyetin önemli bir göstergesidir. Bu yazıda, kurban kesilirken okunacak dua, kesim sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve İslami usullere göre kurban nasıl kesilir? sorularının yanıtlarını detaylı şekilde bulabilirsiniz. Peki, Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur? İşte detaylar...

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî', 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

"Bismillahi Allahu Ekber. Allahumme haza minke ve leke. Allahumme tekabbel minni kema tekabbelte min İbrahime halilike ve Muhammedin nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem."

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim."

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN KESME VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).