Kurban kesilirken okunacak dua! Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur? (Diyanet)

Kurban kesilirken okunacak dua! Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur? (Diyanet)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişi "Kurban kesilirken hangi dua okunur?", "Kurban nasıl kesilir?" ve "Kurban duası Arapça ve Türkçe olarak nasıldır?" sorularına yanıt arıyor.

Kurban kesimi, İslam inancına göre sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a teslimiyetin önemli bir göstergesidir. Bu yazıda, kurban kesilirken okunacak dua, kesim sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve İslami usullere göre kurban nasıl kesilir? sorularının yanıtlarını detaylı şekilde bulabilirsiniz. Peki, Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur? İşte detaylar...

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî', 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

"Bismillahi Allahu Ekber. Allahumme haza minke ve leke. Allahumme tekabbel minni kema tekabbelte min İbrahime halilike ve Muhammedin nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem."

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim."

Kurban kesilirken okunacak dua! Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur? (Diyanet)

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban kesilirken okunacak dua! Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur? (Diyanet)

KURBAN KESME VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı

Şampiyonluk kutlamalarında dehşet! Taraftarların arasına araç daldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı

Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.