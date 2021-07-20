Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü
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Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü

Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Osman Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

Saat 09.00 sıralarında İlbade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.

Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü
Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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