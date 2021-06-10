Kurban Fiyatları ne kadar? 2021 kurban kesim fiyatları kaç tl?
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Kurban Fiyatları ne kadar? 2021 kurban kesim fiyatları kaç tl?

Kurban Fiyatları ne kadar? 2021 kurban kesim fiyatları kaç tl?
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında vekalet yolu ile kurban kesim fiyatlarının detaylarını açıkladı. Peki, 2021 kurban fiyatları kaç tl olacak? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1.125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar geçen yıla göre, yurt içinde 150 TL artarken, yurt dışında 100 TL artış gösterdi. Peki, 2021 kurban bayramı kurban fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz yıl kaç tl idi? Detaylar yazıda.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl yurt içi kesim ücretinin 1.125 lira, yurt dışı ücretinin ise 925 lira olduğunu duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...

2021 KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1.125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar geçen yıla göre, yurt içinde 150 TL artarken, yurt dışında 100 TL artış gösterdi.

2021 Yurt içi kurban kesim bedeli : 1125 TL

2021 Yurt dışı kurban kesim bedeli : 925 TL

Kurban Fiyatları ne kadar? 2021 kurban kesim fiyatları kaç tl?

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize emanetiniz olan kurbanlarla umut oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2021 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 1.125 TL yurt dışında ise 925 TL olarak belirledik."

GEÇEN SENEKİ FİYATLAR NE KADARDI?

Diyanet, 2020 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 975, yurt dışında 825 TL olarak belirlemişti.

2020 Yurt içi kurban kesim bedeli : 975 TL

2020 Yurt dışı kurban kesim bedeli : 825 TL

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