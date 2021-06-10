Kurban Fiyatları ne kadar? 2021 kurban kesim fiyatları kaç tl?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında vekalet yolu ile kurban kesim fiyatlarının detaylarını açıkladı. Peki, 2021 kurban fiyatları kaç tl olacak? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1.125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar geçen yıla göre, yurt içinde 150 TL artarken, yurt dışında 100 TL artış gösterdi. Peki, 2021 kurban bayramı kurban fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz yıl kaç tl idi? Detaylar yazıda.