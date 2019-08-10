Kurban Bayramına doğru

10.08.2019 14:18

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, bayramlarda barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimseyip, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların çözüldüğü, barışın egemen olduğu bir dünya için hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bayramların, toplumda yaşanan acıların ve sorunların son bulması için herkese bir nebze de olsa umut verilmesi gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bayramları fırsat bilmeliyiz. Milletçe kardeşliği pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, huzur içerisinde yaşamaya özen göstermeli, millet olma sorumluluğunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği her zaman göstermeliyiz. Barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimsemeliyiz."

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yılmaz da mesajında, bayramlarda, kaygıların ve sıkıntıların bir kenara itilip, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insani ilişki ve değerlerin güçlendiği, umutların yeşerdiği çok özel ve anlamlı günler olduğunu anımsattı.

Bayramlarda kırgınlıkların unutularak, birlik ve dayanışmanın arttırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bizleri ortak düşünce ve değerlerde buluşturan bayramlarda, barışın ve hoşgörünün sürekli kılınması, toplumumuzun her kesiminde bayram coşkusunun tam anlamıyla yaşanması ve eski bayramların sevinç ve mutluluğunun genç nesillere aktarılması gerekir. Kurban Bayramı'nın şehrimiz, ülkemiz için barış ve hoşgörü getirmesini diliyor, herkesin sıkıntıdan uzak bir bayram geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA