Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?

Önümüzdeki hafta kutlayacağımız Kurban Bayramı için geriye sayım başladı. Vatandaşlar ise son dakika gelecek Kurban Bayramı tatili uzatıldı haberine odaklamış halde. Bayram tatili için hükümet tarafından şimdilik iki bakan açıklama yaptı. Peki Kurban Bayram tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Bayram arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Kurban Bayramı tatili uzatıldığına dair resmi olarak gelen bir açıklama yok. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise "Açıkçası şahsi kanaatim sorulursa, ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum. Benim tasarrufum değil, hükümetin genel tasarrufu olur. Zaten tatil döneminden geçiyoruz. Tam tersine üretim odaklı süreç oluşturursak şahsi kanaatim daha uygun olur." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da aynı şekilde bayram tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadıklarını ifade etti.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.