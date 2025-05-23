Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? (SON DAKİKA RESMİ AÇIKLAMA)

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? (SON DAKİKA RESMİ AÇIKLAMA)
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Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğiyle ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Kamuoyunun gündeminde yer alan tatil süresine ilişkin resmî açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, toplam kaç gün sürecek? İşte, detaylar…

2025 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklama sonunda geldi. Uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan "Tatil süresi 9 güne çıkarılacak mı?" sorusu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte, milyonların beklediği o açıklamanın detayları…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili kamuoyunun merakla beklediği soruya yanıt geldi. Tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, resmî açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı.

Altun'un açıklamasına göre, kamu personeli 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde, yani bayramın dört günü boyunca idari izinli sayılacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? (SON DAKİKA RESMİ AÇIKLAMA)İletişim Başkanı Fahrettin Altun

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 4,5 gün olarak uygulanacak.

  • 5 Haziran Perşembe (arefe günü) öğleden sonra
  • 6-7-8-9 Haziran 2025 (bayramın 1. – 4. günleri)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kurban Bayramı tatiline ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde…

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

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