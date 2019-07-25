Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı için geriye sayım başladı. Vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyor, hükümetten gelecek haberi dörtgözle bekliyor. Bayram tatili, özellikle dokuz güne çıkarılması durumunda, tatil ve akraba ziyareti için uygun bir zaman olacak. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. Miladi takvime göre ise bu sene Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir. 11 Ağustos Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 2019, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı