Kurban Bayramı öncesi "drone" ile trafik denetimi
Samsun ve Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone desteğiyle trafik denetimi yaptı.
Samsun ve Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone desteğiyle trafik denetimi yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce Samsun-Sinop kara yolunda drone desteğiyle denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun