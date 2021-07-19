Kurban Bayramı öncesi "drone" ile trafik denetimi
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Kurban Bayramı öncesi "drone" ile trafik denetimi

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun ve Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone desteğiyle trafik denetimi yaptı.

Samsun ve Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone desteğiyle trafik denetimi yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce Samsun-Sinop kara yolunda drone desteğiyle denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kurban Bayramı öncesi 'drone' ile trafik denetimi
Kurban Bayramı öncesi 'drone' ile trafik denetimi
Kurban Bayramı öncesi 'drone' ile trafik denetimi
Kurban Bayramı öncesi 'drone' ile trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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