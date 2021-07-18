Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri son gün de devam etti.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri son gün de devam etti.

Valilik izninin ardından sınır kapısı yakınında kurulan gözlem noktalarına gelen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına gidiyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 21 bin 500'e ulaştığı bildirildi.

Hüseyin Muhammed, gazetecilere, İstanbul'dan gelerek Azez'e akrabalarının yanına bayram ziyaretine gideceğini söyledi.

Muhammed, ülkelerine bayram ziyareti için izin veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Bu arada 5 Temmuz'da başlayan geçişler, bugün sona eriyor. Dönüşler ise 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kadir Doğulu Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 12:28:30. #1.14#

title