Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için 5 uyarı

Kurban bayramında kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılması ve eş-dost, aile ziyaretleri nedeniyle öğün saatlerinin düzensiz hale gelmesi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Et tüketiminin artması nedeniyle, kurban etinin steril bir ortamda hazırlanması, saklanması sağlık açısından önem kazanıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'den Dyt. Merve Kaplan, Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirme önerilerinde bulundu.

Kurban eti saklama koşullarına dikkat

Kurban kesildikten sonra, 'ölüm katılığı' adı verilen durumun geçmesi için etler hemen tüketilmemeli bir süre bekletilmelidir. Çünkü etteki mikroorganizmalar, ilk 24 saat içinde etin sert ve hazmı zor bir hale gelmesine neden olmaktadır. Kurban eti 1-2 gün soğuk bir ortamda bekletilmeli, mikroorganizmalar etkisiz hale geldikten sonra tüketilmelidir. Özellikle küçükbaş hayvanların etlerine göre daha sert olan büyükbaş hayvanların etlerinin, 0 derecede en az 24 saat bekletilmesi etin kalitesini de artıracaktır. Etler uzun süre tüketilmeyecekse eksi -18 derece ısıda derin dondurucularda muhafaza edilmelidir. Ayrıca dondurulan etler çözdükten sonra tekrar buzdolabına kesinlikle konulmamalıdır.

Ziyaretlerde aşırıya kaçılmamalı

Ziyaretlerde ikram edilen tatlı, çikolata ve hamur tatlıları bayramların klasikleri arasındadır. İkramlar konusunda kronik hastalıkları olanlar ile çocuk ve yaşlıların dikkatli olması gerekmektedir. Bayram süresince yapılan eş-dost ve akraba ziyaretlerindeki ikramlar nedeniyle günlük beslenme düzeni bozulmaktadır. Bayram günü ana öğünler atlanmakta, normalden daha fazla yemek yenmekte, çok fazla şeker, çikolata ve ağır hamur tatlıları tüketmek sindirim sistemi ile ilgili sorunlara neden olmaktadır.

Bayramda sağlıklı kalabilmek için

Hava sıcak olduğu için mümkün olduğunca gün içerisinde 2,5-3 litre su tüketilmelidir.

Bayram ziyaretlerinde hazır meyve suyu, kola ya da gazlı içecekler yerine maden suyu ve su tüketmek daha sağlıklıdır.

Günde 3 ya da 4 bardak çay ile 2 fincan kahve yeterlidir. Fazlası sorunlara neden olabilir.

Ana öğünler kesinlikle atlanmamalıdır.

Bayram ziyaretlerinde mümkün olduğu kadar 1 dilimden fazla tatlı tüketilmemeli, ikram konusunda ısrarcı olan eş ve dosta ziyaret akşam yapılacaksa ertesi güne ertelenmelidir.

Et tüketirken dikkat etmesi gerekenler

Kurban bayramında, yetişkin bir bireyin günlük 3 porsiyon et büyüklüğüne denk gelecek biçimde 3 köfte büyüklüğü ya da 90 gram civarında et tüketmesi normaldir. Tansiyon, kolesterol ve kalp rahatsızlığı olanların, et tüketirken dikkat etmesi gerekmektedir. Bu guruptaki hastalar, sakatat yememeli ve aşırı yağlı etleri tüketmemelidir. Et tüketiminde aşırıya kaçmak bayram boyunca sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Etin saklanması ve pişirilmesiyle ilgili uyarılar

1. Kurban etleri kısa bir sürede tüketilemeyeceği için küçük parçalara ayrılarak ve günlük pişirilecek miktarlara bölünerek steril kaplarda -18 derecede dondurulmalıdır. Dondurulan etler 4-6 ay içinde tüketilmelidir.

2. Derin dondurucudan çıkarılan etler yine buzdolabının normal bölmesinde çözdürülmeli, et dış ortamda bekletilmeden hemen pişirilmelidir.

3. Kesme tahtalarında çapraz kontaminasyon olasılığı yüksek olduğu için çiğ sebze ve meyveleri aynı tahtada kesinlikle doğranmamalıdır. Pişmemiş etteki bazı mikroorganizmalar kesme tahtaları ve bıçaklarla diğer besinlere geçerek hastalığa neden olabilmektedir.

4. Etler kendi yağında pişirilmeli, aşırı yağlı etler tüketilmemelidir. Çünkü yağ tüketimi kan yağlarında ve ürik asit düzeyinde artmaya neden olmaktadır.

5. Kurban eti ızgara ya da fırınlanarak tüketilmelidir. Kanserojen etki oluşacağı için etler ateşe yakın pişirilmemelidir. Mangal yapılacaksa etler en az 15 santimetre uzakta pişirilmeli, kömürleşmesine izin verilmemelidir.

6. Kurban etinin yanında salata ya da zeytinyağlı sebze yemekleri olmalıdır. Çünkü içeriğinde C vitamini olan yeşil yapraklı sebzeler, etteki demirin vücut tarafından emilimini artıracak, etteki demirden daha çok yararlanılması sağlanacaktır. Özellikle yağsız etlerin emilimi için yeterli miktarda çiğnendikten sonra yutulması gerekmektedir. - KAYSERİ

