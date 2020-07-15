Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?
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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Kurban Bayramı 2020 yılında koronavirüsün gölgesinde geçecek. Olağanüstü tedbirlerle kutlanacak Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak sorgulanıyor. 30 Temmuz Perşembe günü arefe ile başlayacak bayram toplamda 4 gün sürecek. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?
15.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:55

Kurban Bayramı'nda covid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı sorusu vatandaşın en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Ramazan Bayramı'nda tedbir kapsamında hayata geçirilen yasakların, normalleşme süreci ve vaka oranları göz önünü alındığında Kurban Bayramı'nda tekrar etmemesi beklenirken Bakan Koca, yasaklar konusunda virüsün gidişatına dikkat çekmişti. İşte, detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslamiyet'in iki büyük bayramından bir olan Kurban Bayramı, 2020 yılında yaz aylarına denk geliyor. Buna göre Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gerçekleşecek.

1. gün - 31 Temmuz Cuma

2. gün - 1 Ağustos Cumartesi

3. gün - 2 Ağustos Pazar

4. gün - 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Koronavirüs sürecinin normalleşmesi ve eğitim döneminin de sonlanmasıyla birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla kullanacakları tatil süresini merak ediyor. Kurban Bayramı'nda yapılacak tatil gününe dair resmi bir açıklama bulunmuyor fakat 4 gün sürecek bayramda, tatilin bu 4 gün ile sınırlı kalması da söz konusu.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir süre önce yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir." ifadelerine yer vermişti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yasağın olup olmayacağı koronavirüs tablosuna göre netlik kazanacak.

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