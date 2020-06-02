Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Temmuz ayında başlayacak Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nı evlerinde izole olarak geçiren İslam alemi, Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Ayrıca tatil fırsatı sunan Kurban Bayramı hangi gün?

Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelen Kurban Bayramı, İslam dininde iki büyük bayramdan biridir. Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden başlayarak kutlanan bayram toplamda dört gün sürüyor. Kurban Bayramı, aynı zamanda yardımlaşmayı da yeniden hissettiren özel anlardandır. İşte, 2020 Kurban Bayramı günleri...

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı'nın aksine Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, sevdikleri ile zaman geçirmeyi bekliyor. Uyarılar eşliğinde geçmesi beklenen bayramın arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Perşemmbe günü olan arefenin ardından Cuma ve Pazartesi ile birlikte resmi olarak toplam dört gün Diyanet'in takvimine göre tatil olması bekleniyor. Ancak hafta sonuna isabet eden bayramda tatilin uzatılıp uzatılmayacağı ya da kesin tatil günü henüz belli değil.