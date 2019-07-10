Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor merak ediliyor. Önümüzde ay kutlayacağımız 2019 Kurban Bayramı tatili için planlar yapılmaya başlandı. Diyanet tarafından açıklanan ve resmi tatiller takviminde yer alan Kurban Bayramı tarihi 2019 nedir? Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili 9 gün oldu mu?
Kurban Bayramı tarihi, vatandaşlar tarafından sürekli araştırılıyor. Bu sene Ağustos ayının 11'inde başlayacak Kurban Bayramı tatili de merak konusu. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 9 gün oldu mu, bir açıklama geldi mi internetin en çok sorgulan oluyor. Kurban Bayramı tarihi 2019, Diyanet tarafından açıklandı ve resmi tatiller takvimine girdi. Henüz bayram tatili ile bir açıklama gelmedi. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2019 Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün
12 Ağustos 2019 Pazartesi 2.Gün
13 Ağustos 2019 Salı 3.Gün
14 Ağustos 2019 Çarşamba 4.Gün
2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Kurban Bayramı tatili ile henüz resmi bir açıklama gelmedi. 4 gün kutlayacağımız Kurban Bayramı'nın ilk günü Pazar'a denk geliyor. Bitimi ile sonraki hafta sonu arasındaki Perşembe ve Cuma günleri tatil olarak birleştirilirse Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Ya da siz yıllık izninizden iki günü kullanarak yine dokuz güne çıkarabilirsiniz.
2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
2019 yılı itibariyle iki ulusal bayram, bir dini bayram olmak üzere 4 resmi tatili geride bıraktık. İlerleyen günlerde değerlendirebileceğimiz resmi tatiller ise şöyle;
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı
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