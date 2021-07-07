Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün olacak?
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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün olacak?
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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı ne zaman? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün olacak? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı ne zaman? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün olacak? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar haberimizde…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

2021 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

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