Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün olacak?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı ne zaman? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün olacak? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?