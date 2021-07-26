Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
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Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nı yakınlarıyla ülkelerinde geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

KURBAN Bayramı'nı yakınlarıyla ülkelerinde geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde oturan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek üzere 5 Temmuz gününden itibaren Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'ye geçti. Bayram ziyaretine gidenler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı. Cilvegözü'nden Kurban Bayramı için 44 bin 200 Suriyeli ülkesine gitti.


Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu

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