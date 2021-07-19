Kurban Bayramı namazından sonra kılınacak namaz ve tarifi nedir? Kurban Bayramı günü ibadetleri, namazları ve duaları!

Kurban Bayramı'mız şimdiden mübarek olsun! Kurban Bayramı namazından sonra bazı nafile namazlar vardır. Alimler, Kurban bayramı namazından sonra bazı nafile namazları kılmayı tavsiye etmişlerdir. Peki, kurban bayramı namazından sonra kılınacak namaz ve tarifi nasıldır? Bayram namazından sonra hangi namaz kılınır? Bayram günü kılınacak namazlar nelerdir?

Kurban Bayramı gününü ibadetle geçirmek isteyenler bu gün hangi namaz kılınır, kaç rekat kılınır, hangi sureler okunur merak ediyor. Kurban Bayramı günü bayram namazından sonra yani 20 Temmuz Salı günü, nafile namaz kılmak, ibadet etmek oldukça sevaptır. Peki, Kurban Bayramı namazından sonra kılınacak namaz ve tarifi nedir? Kurban Bayramı günü ibadetleri, namazları ve duaları!

KURBAN BAYRAMI GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı günü 20 Temmuz Salı 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı günü 20 Temmuz sabah namazından 20 Temmuz akşam namazına kadar olan süredir.

BAYRAM NAMAZINDAN SONRA KILINACAK ÇOK FAZİLETLİ NAMAZLAR VE TARİFLERİ

Kurban Bayramı namazından sonra kılınacak bazı nafile namazlar, namazda okunacak sureler, dualar şu şekilde:

1-) Rivayet olunduğu vechile (bayram namazından ve hutbesinden sonra) bir selamla 4 rekat namaz kılıp, birinci rekatta E'la (Sebbihismi Rabbike) suresi, ikinci rekatta Şems suresi, üçüncü rekatta Duha suresi, dördüncü rekatta ise İhlas suresi okuyanın Allah-u Te'ala elli senelik günahını mahveder.

2-) Rivayet edildiği üzere her kim bayram namazından sonra evine girince iki rekat namaz kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere Kevser suresi okur, böyle yapan fakir bir kimse ise kurban kesmiş sevabı kazanır.

3-) Süfyan-ı Sevri (Radıyallahu Anh) : "Ramazan Bayramı namazından sonra 12 rekat namaz kılmak, Kurban Bayramı namazından sonra ise 6 rekat namaz kılmak müstehap sayılmıştır ki bu sünnettendir." demiştir.

(Kaynak : el-Ğazali, İhyau ulumi'd-din - Ebu Abdillah el-Hubeyşi, el-Berake)

4-) İmam-ı Hubeyşi (Rahimehullah) 'ın naklettiğine göre kurban kesen kişinin kesim işleminin akabinde 2 rekat namaz kılması sünnettendir ve bu 2 rekatta ve sonrasında yapılan duanın kesinlikle kabul olunacağına dair eser varid olmuştur.

(Kaynak : Ebu Abdillah el-Hubeyşi, el-Berake fi fazlis-sa'yi ve'l-harake)

5-) İmam-ı Yusuf el-Kaduri (Rahimehullah) 'ın nakline göre Ali Hazzaf el-Ğaznevi (Rahimehullah) "Ravzatü'l-arifin" adlı eserinde şöyle demiştir:

"Her kim Kurban Bayramı gününde 4 rekat kılıp her rekatında 1 Fatiha Suresi ile 15 defa İnnâ e'taynâke'l-Kevser Suresi'ni okursa, Allah-u Te'ala o kişiye 60 tane deve kurbanı kesmiş kadar sevap verir."

(Kaynak : Yusuf el-Kaduri, Cami'ul-muzmerat ve'l-müşkilat fi Şerhi Muhtasari'l-İmami'l-Kuduri)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan Türkçe'ye çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

BU NAMAZLAR NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda tarifini paylaştığımız namazlar 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı namazından sonra eda edilebilir.