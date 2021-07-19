Kurban Bayramı'na doğru
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Kurban Bayramı'na doğru

Kurban Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öznur Çalık, mesajında ülke ve millet olarak yeni bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Tüm vatandaşların huzur, sağlık, afiyet içinde maske, bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Çalık, "Bayramlar sevgi, saygı, kardeşlik bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi pekiştiren müstesna günlerimizdendir. Dayanışmanın, yardımlaşmanın arttığı, insanların sevdikleriyle kucaklaştığı, sevgi, merhamet, hoşgörü ve vefanın en üst düzeye ulaştığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Tüfenkci ise mesajında Kurban Bayramının birlik, beraberlik ve teslimiyetin simgesi olduğunu dile getirerek, "Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç getirmek, dayanışmak ve yüz güldürmektir. En zor günlerimizde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem kabul eden bir toplumun fertleri olarak bu bayramı da birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimize inanıyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu da İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ederek, nice bayramlara ulaşmayı Allah'tan diledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise bayramların birleştirici, kavuşturucu özellikleriyle toplumsal hayatların içinde önemli bir yere sahip olduğuna bildirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Kurban Bayramı'nın Türkiye ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesi diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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