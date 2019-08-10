Kurban Bayramı'na doğru

10.08.2019 13:26

Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Güner, mesajında, Kurban Bayramı'nın, büyük bir teslimiyet ve gönül huzuru içinde kurban ibadetini ifa ederken, ihtiyaç sahiplerinin de bu müstesna heyecana ortak edildiği sosyal dayanışmanın ve birliğin teminatı olan önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

İnsanları manevi iklimiyle saran, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği, milli ve dini ortak değerlerin canlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli her türlü hazırlığı yapmış ve her türlü tedbiri almıştır. Sizlerden alınan kararlara ve görevlilerin ikazlarınıza uymanızı rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Başkan Akın da bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi ve saygının güçlenmesine vesile olan değer olduğuna işaret etti.

Akın, "İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nda dualarla yapılan ibadetlerin, gerçekleştirilen ziyaretlerin, uzanan yardım ellerinin bizleri sımsıkı sardığı, kardeşliğimizi güçlendirdiği aşikardır. Kurban ibadeti, Yüce Allah'a sonsuz şükranın, verdiği nimetlere vefa ve minnetin bir yükümlülüğü olmanın yanı sıra, bizlerin maneviyatını perçinleyen, ilahi buyruklara sadakatle bağlandığımızı gösteren kutsal bir vecibedir. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA