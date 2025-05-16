Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025?

Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025?
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2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi "Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yaz sezonuna denk gelen bayram tatili, hem şehir dışı ziyaretleri hem de tatil planları için büyük önem taşıyor.

"Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025?" sorusu özellikle kamu çalışanları, öğrenciler ve özel sektör çalışanlarının tatil takvimini belirlemesi açısından önem taşıyor. Tatilin 9 güne çıkarılması için ekstra günlerin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Hangi tarihler arası resmi tatil olacak? Tatil süresi uzatılırsa kimler yararlanacak? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Tatilin uzatılması kararı, Cumhurbaşkanlığı veya Kabine Toplantısı sonrası duyurulabilir. 2024 yılında Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, benzer bir karar alınması durumunda Kurban Bayramı tatili de uzatılabilir.

Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Resmi Kurban Bayramı tatili toplamda 4.5 gün sürecek. Ancak bayram öncesi veya sonrası için 10 Haziran Salı ve 11 Haziran Çarşamba günlerine idari izin verilmesi halinde tatil süresi 9 güne uzayabilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi tutarı ise 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıllara göre artış gösteren bu rakam, bayram alışverişlerini ve harcamalarını planlamak isteyen vatandaşlar için ciddi bir katkı sunmaktadır.

KİMLER KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

2025 yılı itibarıyla Kurban Bayramı ikramiyesinden aşağıdaki gruplar yararlanabilecek:

  • SSK (4A) emeklileri
  • BAĞ-KUR (4B) emeklileri
  • Emekli Sandığı (4C) emeklileri
  • Dul ve yetim aylığı alanlar
  • Malulen emekliler
  • 65 yaş aylığı alanlar
  • Şehit yakınları ve gaziler
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Yaşam
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