Kurban Bağışlarınız Cerebral Palsy'li Çocuklara Hayat Verebilir

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy'li çocukların eğitim ve tedavileri için destek toplamaya devam ediyor. Toplanan bağışlarla Cerebral Palsy'li çocuklara özel eğitim, rehabilitasyon, fizyoterapi ve erken müdahale desteği veriliyor.

Türkiye'de her 8 saatte bir Cerebral Palsy'li bir bebek dünyaya geliyor. Cerebral Palsy'li çocuklara destek olan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Kurban Bayramı'nda herkesi bağış yapmaya davet ediyor. Kurban Bayramı'nda Cerebral Palsy'li çocukların eğitim ve tedavilerine destek olmak isteyen herkes, 890 TL'lik kurban bağış bedelini tscv.org.tr adresinden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na aktarabilirler.

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye'de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Vakıf; Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerine tes¸his, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sagˆlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup, çocuklarımız ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını kars¸ılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 35 bin 569 metrekare alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; kurulduğu günden bugüne 25 bine yakın çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu.

HER 1000 BEBEKTEN 4'Ü CEREBRAL PALSY'Lİ DOĞUYOR

Cerebral Palsy'li çocukların ve ailelerinin hayatları boyunca ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine cevap vermek amacı ile kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, eğitici, geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici çeşitli destek hizmetleri sunuyor.

Dünyada 17 milyon kişide görülen Cerebral Palsy; duruşu ve hareketleri etkileyen, doğum öncesi, esnası ve sonrasında beynin hasar görmesi sonucunda oluşan fiziksel engellilik durumudur. Hareketleri etkileyen, kalıcı bir sorun olan Cerebral Palsy bebeğin 3 yaşına gelene kadar ki gelişimi esnasında oluşabiliyor. Türkiye'de her 8 saatte bir Cerebral Palsy'li bebek dünyaya geliyor.

Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durumların da eşlik edebildiği Cerebral Palsy'li bireylerde yapılan araştırmalara göre; 4 çocuktan 1'i konuşamıyor, 3 çocuktan 1'i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1'i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1'inin epilepsisi olduğu gözlemleniyor.