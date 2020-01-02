Küratörle Sergi Turu "Bir Yol Öyküsü" Sergisini

02.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:08

Etkinlik kapsamında Engin Özendes, sergide işleri yer alan 10 fotoğraf sanatçısının farklı teknik ve bakış açılarını katılımcılarla paylaşacak.

Pera Müzesi, "Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" sergisi çerçevesinde sanatseverleri, küratör ve sanatçılarla buluşturuyor. 9 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da küratör Engin Özendes'in anlatımıyla gerçekleştirilecek sergi turunda katılımcılar, farklı tekniklere ve bakış açılarına sahip fotoğraf sanatçılarının sergide yer alan işlerine dair detaylı bilgi edinme şansına sahip olacak.

Tam iki buçuk yıl süren gerçek bir yol öyküsü

1839 yılında, fotoğrafın bulunmasının hemen ardından gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin 180. yıldönümü vesilesiyle Pera Müzesi'nde düzenlenen serginin küratörlüğünü, fotoğraf alanında yaptığı araştırma ve yayınlarla tanınan Engin Özendes üstlendi. Sergi projesi kapsamında, farklı yaklaşımlara sahip 10 fotoğraf sanatçısı, aynı rota üzerindeki bu tarihi kentlere yolculuk yaparakziyaret ettikleri kentleri kendi özgün fotoğraf dilleriyle yeniden yorumladı. Küratör Engin Özendes, "Tüm bu görsel yolculuğu planlarken, günümüzün gelişmiş ulaşım ve iletişim koşullarında, çekimlerin bazı yerlerde 180 yıl öncesinden daha zorlu olacağını düşünmemiştik" diyor ve ekliyor: "Tam iki buçuk yıl süren bu büyük proje çekime ilk gidenler ve son gidenlerle gerçek bir yol öyküsüdür."

"Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" sergisi, izleyiciyi Batı'dan Doğu'ya, Kiklad Adaları'nın mavisinden Sina Dağı'nın eteklerindeki kumlara uzayan büyüleyici bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. Sergi projesi süresince Türkiye'den 10 fotoğrafçı; Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay, Marsilya'dan Şam'a 30'u aşkın tarihi kente yolculuk etti. Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçıları, bu kentleri 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumladı.

Sergi projesi ve fotoğraf sanatçılarının çalışmaları hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, 9 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da küratör Engin Özendes'in katılımıyla gerçekleştirilecek sergi turuna katılabilirler.

Kaynak: Bültenler