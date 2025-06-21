Kuralsız Sokaklar'ı kim sunuyor? Kuralsız Sokaklar sunucusu Metin Öztürk kimdir?

Kuralsız Sokaklar'ı kim sunuyor? Kuralsız Sokaklar sunucusu Metin Öztürk kimdir?
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Sınırların ötesinde gezinen Mert Öztürk, kimsenin gidemediği yerlere gidiyor; tehlikeyle kol kola geziyor. "Kuralsız Sokaklar" gezgin Mert Öztürk'ün sunumu Pazar günü başlıyor. Peki, Kuralsız Sokaklar'ı kim sunuyor? Kuralsız Sokaklar sunucusu Metin Öztürk kimdir?

Merak uyandıran coğrafyalar, ulaşılması imkansız görünen yerler, birçok insanın adım atmaya dahi korktuğu ülkeler, şehirler, kasabalar, köyler, mahalleler Kuralsız Sokaklar ile ekrana geliyor. Peki, Kuralsız Sokaklar'ı kim sunuyor? Kuralsız Sokaklar sunucusu MetinÖztürk kimdir?

KURALSIZ SOKAKLAR HAKKIND

Mert Öztürk'ün sunumuyla yayınlanacak "Kuralsız Sokaklar", izleyicilere sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Bazen Bangladeş'te bir trenin üstünde tehlikeli bir yolculuğa tanıklık edilirken bazen çetelerin izni olmadan adım dahi atılamayan mahallelerin kapıları ardına kadar açılacak. Dünyanın en kirli ülkesi Bangladeş'in sokaklarından Latin Amerika'nın en büyük şehri Sao Paulo'nun 150 bin nüfuslu favelasına (gecekondu) her bölümde ayrı dünyaların kapısını açacak olan "Kuralsız Sokaklar"dünyanın farklı farklı noktalarını ekrana getiriyor.

Kuralsız Sokaklar'ı kim sunuyor? Kuralsız Sokaklar sunucusu Metin Öztürk kimdir?

KURALSIZ SOKAKLAR SUNUCUSU METİNÖZTÜRK KİMDİR?

"Mahalle aralarında top koşturup, çocukluğun ve ergenliğin tüm haylazlığını yaşayarak büyüyen belki de son nesildenim." diyen Mert Öztürk, kendini hem sokak kültürünün samimiyetine tutunan hem de dijital çağın hızına ayak uydurmaya çalışan, kimi zaman bu ikilemde bocalayan bir "90'lar çocuğu" olarak tanımlıyor. Onun için futbol, ilkokul sıralarından üniversite yıllarına dek hayatının merkezindeydi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün renklerine tutkuyla bağlandı, amatör liglerde sahaya adeta aşkla koştu. Ancak yeşil sahalardaki disiplini, akademide de kendini gösterdi: Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi eğitimine burslu başladığı üniversiteden ikincilikle mezun oldu. Bu süreçte sınırları aşan bir merak geliştirdi; farklı kültürler, toplumların siyasi dokusu ve sosyolojik dinamikler onun için birer tutkuya dönüştü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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