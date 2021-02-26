Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle çevrede oluşan durağan su birikintilerinin sivrisinek popülasyonunu artırdığını söyledi. Prof. Dr. Çetin, "Maalesef önümüzdeki yaz aylarının tamamında Türkiye'nin birçok bölgesinde sivrisinek popülasyonunda artış bekliyoruz" dedi.

Küresel ısınma ve çevresel faktörler nedeniyle kuraklık ve yağış azlığı tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi. Uzmanlar, özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi ara mevsimlerin ortadan kalkması ve kışın yağış azlığı nedeniyle dünyada birçok bölgenin önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor.

4 mevsimin farklı zaman dilimlerinde yaşanabildiği nadir coğrafyalardan biri olan Türkiye'de ise bu yıl kış mevsimi geçen yıla göre biraz daha sıcak geçti. Karlı gün ve karın yeryüzünde kaldığı gün sayısının azalması ile yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle kuraklık uyarı veriyor. Büyük barajlarda su seviyesi düşerken yer altı sularının ise birçok bölgede çekildiği tespit edildi. Yağış azlığı nedeniyle özellikle yerleşim yerlerinde küçük su birikintileri oluştu. Bu su birikintilerinin durağanlığı ise sineklere davetiye çıkarıyor. HER TÜRLÜ SU BİRİKİNTİSİNDE ÜRÜYOR, YIL BOYUNCA GÖRÜLÜYORLARAÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, vektör kontrolü üzerine yaptığı araştırmalarda çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bu yaz sivrisineklerin popülasyonunda Türkiye genelinde artış beklediklerini aktaran Prof. Dr. Çetin, dünyada 3 bin 500, Türkiye'de ise 60 civarı sivrisinek türü olduğunu söyledi. İklim değişikliği nedeniyle sivrisineklerin yaz aylarından yıl geneline doğru bir yayılış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Ege ve Akdeniz bölgesi gibi birçok alanda 3-4 derecelik artış bu canlılar için çok önemli. Artık sivrisinekler yıl genelinde görülebiliyor. Bina bodrumlarında, konutlar etrafındaki her türlü su birikintisinde ürüyorlar. Gelişim süreleri kısalıyor ve bu bir dezavantaj. Küresel iklim değişikliği nedeniyle daha geç kış uykusuna yatıyorlar ve bazı türlerin kuraklıktan etkilenmeyip hayatta kalma olasılıkları artıyor. Aşırı yağış ya da yağış azlığı nedeniyle küçük su birikintileri oluştu ve sivrisinekler buraları çok sever" dedi.SİVRİSİNEK POPÜLASYONUNDA ARTIŞ BEKLENİYORBelediyelerin vektörle mücadele kapsamında yeteri kadar ilaçlama yaptığını, ancak tek başına mücadele etmesinin zor olduğunu da anlatan Prof. Dr. Çetin, vatandaşın evinin çevresinde su birikintisi oluşacak yerlerde kendi önlemlerini alması gerektiğini söyledi. Su sızdıran sayaçların, bodrum katların havalandırılmasının, kedi ve köpeklere verilen suların sık sık yenilenmesinin ve bu kapların mutlaka kullanılmadığında ters çevrilmesinin önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Çetin, belediye ekiplerinin ilaçlama için geldiği ikametlerde de bazı engellerle karşılaştığını anlattı. Rögar ve foseptik gibi alanlar dışında bodrum katların, sığınakların belediye ekiplerine zorluk çıkarmayacak şekilde hazırda bulundurulması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Daha soğuk bir kış yaşansaydı sivrisinek popülasyonunda ciddi azalma olacaktı. Binaların bodrum katlarında, sığ sularda sivrisinekler kışı iyi bir şekilde geçirdi. Maalesef önümüzdeki yaz aylarının tamamında Türkiye'nin birçok bölgesinde sivrisinek popülasyonunda artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çetin, son olarak Türkiye genelinde larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarına önem verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR