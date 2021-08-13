Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi
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Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklık nedeniyle bilim kurulu kurulup çiftçilerin buna göre yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi

SİVAS - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklık nedeniyle bilim kurulu kurulup çiftçilerin buna göre yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, don ve kuraklığın tarımsal faaliyetleri etkilediğini belirtip, "2021 yılı tüm ülkede olduğu gibi Sivas'ta da kuraklık geçti. Bu kuraklık 2019 yılında başladı ve her yıl artmakta. Sivas'ta buğday hasadının yüzde 90'ı tamamlandı. 8-10 Mayıs arasında olan don olayından dolayı arkasından da kuraklık olması üretimi etkiledi. Hem ürünün kalitesinde hem verimin düşük olmasına neden oldu. Sivas'ta geçen yıllara baktığımızda 700-800 bin ton civarında olan buğday hasat edilmişti. Bu sene 350-400 bin ton civarında hasat bekliyoruz. Verim düşük olunca da ister istemez saman da olmadı. Artık buna alışmamız lazım. Çünkü kuraklık artmaya devam edebilir" diye konuştu.

Başkan Çetindağ, kuraklığın her yıl artarak devam ettiğini ve bunun için bir önlem alınması gerektiğini belirtip "Tarım bakanlığımız var, ziraat fakültelerimiz var, veteriner fakültelerimiz var, profesörlerimiz var, hocalarımız var, bilim adamlarımız var, artık bu iklim değişikliği ile ilgili hazırlık yapılması lazım, çok geç kalındı. Her yıl iklim değişikliği, kuraklık arta arta gidiyor. Yeraltı sularımız kalmadı, barajlarımız boşalıyor, içme sularımız azaldı, su bulunamıyor. Bunun hazırlığının yapılıp bir an önce bilim kurulu kurulup çiftçilerimizi buna göre yönlendirilmesi gerekiyor. Çiftçimizin buna göre hazırlık yapması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri ve ziraat odaları ile birlikte toplantı yapılıp nasıl hazırlık yapılacağını, buna göre kuraklığa dayanıklı tohumların anlatılması lazım. Bunun biran önce hazırlığına başlanılması gerekiyor çünkü zaman geçiyor. Çünkü dikkat edin her yıl arta arta devam ediyor kuraklık" şeklinde konuştu.

Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi
Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi
Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi
Kuraklık için 'Bilim Kurulu' talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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