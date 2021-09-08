Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu
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Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu Kuraklığın uğramadığı köyde tonlarca elma yetişti Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu.

Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu

Kuraklığın uğramadığı köyde tonlarca elma yetişti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu. Elma bahçesindeki ağaçlar yükünü kaldıramayınca dalları kırıldı.

Ülkenin dört bir yanında kuraklığın etkisi devam ederken Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki köylerde bir an önce son baharın gelmesini bekleyen üreticiler tonlarca elmanın toplanması için gün sayıyor. İlçeye bağlı Pirinçli ve Kavaklı köylerindeki elma bahçeleri son yılların en iyi verimini verdi. Tonlarca elmanın toplatılması için gün sayan köylüler ağırlığını kaldıramayan dalların kırılmaması için ise iplerle dalları destekliyor. Elmaların veriminden dolayı kırılan dallar ise tonlarca elamanın olgunlaşmadan çöpe gitmesine neden oluyor. Süleyman Özdemir isimli vatandaşın elma bahçesi son yılların en güzel verimini verdi. Özdemir ve çocukları sürekli kırılan dallardaki elmaları toplamak için gün boyu çalışıyor. Süleyman Özdemir'in oğlu Bayram Özdemir bahçede gün boyu çalıştığını söyledi. Özdemir, "İlk defa bu kadar elma yetişti. Yarısını satacağız, yarısını da kendimize ayıracağız. Ağırlığını kaldıramadığı için dallar kırılıyor" dedi.

Ceyda Özdemir isimli çocuk ise kuzenine yardım ederek elma topladığını söyledi. Ceyda Özdemir, "Hakkari'den geldim gelirken bu kadar elma yetiştiğini görünce mutlu oldum. Şimdi sürekli buralarda dolaşıyoruz. Elma topluyoruz" diye konuştu.

(SRD-AKK-Y)

Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu
Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu
Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu
Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe

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