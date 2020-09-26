Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından, Elbistan'da Kur'an kursunda bir çocuğun dövüldüğü görüntüleri paylaştı. Öztunç, paylaştığı görüntülerin ardından Kahramanmaraş Valisi ve İl Müftüsü'nün kendisini arayarak soruşturma açıldığı bilgisini ilettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından, Kur'an kursunda bir çocuğun dövüldüğü görüntüleri paylaştı.

Öztunç paylaşımında, "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan'daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi. Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk'e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Daha sonra bir paylaşım daha yapan Öztunç, "Az önce paylaştığım görüntünün ardından Kahramanmaraş Valimiz ve il müftümüz beni telefonla arayarak gerekli soruşturmayı hızlı bir şekilde açtıklarını belirttiler. Kahramanmaraş valimiz ve il müftümüze teşekkür ediyorum. Bu çocuklar hepimizin" dedi.

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İlçedeki bir Kur'an kursuna ait bir odada meydana gelen şiddet olayına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Elbistan Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur'an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."