Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

26.09.2020 00:44 | Son Güncelleme: 26.09.2020 00:55

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından, Elbistan'da Kur'an kursunda bir çocuğun dövüldüğü görüntüleri paylaştı. Öztunç, paylaştığı görüntülerin ardından Kahramanmaraş Valisi ve İl Müftüsü'nün kendisini arayarak soruşturma açıldığı bilgisini ilettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından, Kur'an kursunda bir çocuğun dövüldüğü görüntüleri paylaştı.

Öztunç paylaşımında, "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan'daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi. Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk'e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver" ifadelerini kullandı.

Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Öztunç, "Az önce paylaştığım görüntünün ardından Kahramanmaraş Valimiz ve il müftümüz beni telefonla arayarak gerekli soruşturmayı hızlı bir şekilde açtıklarını belirttiler. Kahramanmaraş valimiz ve il müftümüze teşekkür ediyorum. Bu çocuklar hepimizin" dedi.

Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İlçedeki bir Kur'an kursuna ait bir odada meydana gelen şiddet olayına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Elbistan Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur'an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Can Bartu Tamer Tuna Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Ekim Anne Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 00:55:19. #1.14#
title