Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilere belgeleri verildi
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Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilere belgeleri verildi

Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilere belgeleri verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde gönüllülük esasına dayalı yürütülen Kur'an Kursu eğitimlerine, tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak devam edildi. Bu kapsamda Bilecik Müftülüğü bünyesinde görev yapan Kur'an Kursu öğreticileri, tüm teknolojik imkanları kullanarak öğrencileriyle çevrimiçi bir araya geldi. Uzaktan eğitim olsa da, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinden mahrum kalmadıklarından dolayı katılımcıların çok mutlu olduğunu belirten TOKİ Kuruluş Kur'an Kursu Öğreticisi Medine Urfanlı "Orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin, ev hanımlarının ve bilhassa çalışan bayanların yoğun ilgi gösterdiği çevrimiçi Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin sonuna geldik. Uzaktan eğitimin tüm zorluklarına rağmen katılımcılarımızın ve bizlerin gösterdiği sabır ve gayret ile eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler programımıza takip eden öğrencilerimize eğitimlerinin bir anısı olan belgelerini takdim ettik. Katılımlarından dolayı hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilere belgeleri verildi
Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilere belgeleri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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