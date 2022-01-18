Kur'an-ı Kerim öğrenme aşkı engel tanımıyor

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan Down Sendromlu öğrenci Fatma Kisha'nın, Kur-an'ı Kerim'e geçmesi sebebiyle 'taç giyme' töreni düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezinde düzenlenen törene Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Keser ve Yakutiye İlçe Müftülüğü Personel Şube Müdürü Suat Yüksel katıldı.

Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Keser, 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezinden birçok engellinin hizmet aldığını ifade etti.

Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Keser, "Merkezimiz 2019 yılında açıldı. 70 engelli vatandaşımız kurumumuzdan hizmet alıyor. Kur'an-ı Kerim Kursu, El Sanatları Kursu, Okuma Yazma Kursu, Bilgisayar Eğitimi, gibi eğitimler veriyoruz. Fizyoterapistler merkezimize geliyor, engellilerimize fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Kuaförlük kursu gibi birçok alanda engellilerimize ve kadınlara hizmet veriyoruz. Buradan hem kadınlar sanatsal faaliyetlere katılarak yararlanabiliyor, hem de engelliler sosyalleşme mekanı buluyor. Kurslara katılan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bugün kursumuzda Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencimizi kutluyoruz" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ise Fatma Kisha'yı tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim öğrenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Engellilerin rehabilitasyonunu önemsediklerini belirten Engin, özel öğrencilerin kendileri için değerli olduğunu ifade eti.

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ise böylesine önemli merkezimizin açılmasını sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür ederek, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin engel tanımadığını ifade etti.

Özel öğrenci Kisha ise Kur'an-ı Kerim öğrenmesine katkı sağlayan kurum yöneticilerine ve Kuranı Kerim öğretmenlerine teşekkür etti. - ERZURUM