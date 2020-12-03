Kur'an-ı Kerim 8. Cüz okunuşu: 8. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 8. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 8. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim sekizinci cüz okunuşu ve meali nedir? 8. cüz oku ve dinle! 8. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 8. cüz kaç sayfadır? 8. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 8. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 8. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 8. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

8. cüz 141-160 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 141. sayfa ile başlıyor. 160. sayfanın sonunda sekizinci cüz bitiyor. 161. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Sekizinci cüzün ilk sayfası : 141. sayfa

Sekizinci cüzün son sayfası : 160. sayfa

8. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzünde En'am Suresi ve A'raf Suresi yer almaktadır.

141-149 sayfaları arası : En'am Suresi

150-160 sayfaları arası : A'raf Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 18. cüz ise Arapça rakamlarla 15 yazar. 28. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 24 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

8. CÜZ MUKABELE DİNLE!

8. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 8. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

8. cüz 1. sayfa (141. sayfa)

8. cüz 2. sayfa (142. sayfa)

8. cüz 19. sayfa (159. sayfa)

8. cüz 20. sayfa (160. sayfa)

8. CÜZ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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