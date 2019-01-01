Küpkıran'da Kayak Sezonu Açıldı

Ağrı'da şehir manzarasıyla dikkati çeken Küpkıran Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı.

Son iki yılda yeterince kar yağışının yaşanmadığı Ağrı'da sezonu geç açan Küpkıran Kayak Merkezi, bu yıl 40 gün gecikmeli de olsa sezonu açtı.

Son günlerde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasıyla bugün sezonu açan kayak merkezi, sabah saatlerinde yoğun taleple karşılaştı.

800 metre uzunluğunda iki pisti ve yanında acemiler için hazırlanan kızak pistiyle sezonu açan merkez, Ağrı başta olmak üzere bölge illerinden de kayakseverleri ağırlıyor.

İsteyenlerin eğitmenler eşliğinde kayak öğrenebildiği merkeze gelen ziyaretçiler, telesiyej ve snowboard imkanlarından da faydalanabiliyor.

-"Önümüzdeki günlerde daha fazla talep olacaktır"

Sezonu gecikmeli olsa da açtıkları için mutlu olan Küpkıran Kayak Merkezi yetkilisi Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın gecikme nedeniyle kendilerini korkuttuğunu ifade etti.

Önceki yıllara göre 40 gün gecikme ile sezonu açtıklarını anlatan Yılmaz, "Kar iyi yağdı. Şu an müşteri potansiyelimiz çok iyi. Arayan, soran çok oldu. Önümüzdeki günlerde daha fazla talep olacaktır. Dün gece pisti bastık. Devletimiz bu anlamda çok yardımcı oldu. Gerek personel, gerek malzeme olarak Ağrı'da kaymak isteyenler için her türlü imkana sahibiz." diye konuştu.

Maddi durumu olmayan çocuklar için valilik desteğiyle ücretsiz kurslar açtıklarını söyleyen Yılmaz, geç olmasına rağmen kaliteli kar yağışı aldıklarını da belirterek, şöyle konuştu:

"Kar yağışı erken olabilir ama karın kalitesi çok önemli. Buraya yağan kar kaliteli. Altı ay kayak yapabilirsiniz ama bizim aradığımız kar özelliği yoksa insanlar kayaktan zevk almaz. Üç ay olsun, temiz kar olsun bence. Böyle daha eğlenceli olur."

-"Düşmekten korkuyorum ama kayağı da çok seviyorum"

Kayak merkezinin pistlerine 2019 yılının ilk günü akın eden kayakseverler ise gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Aydın'dan kayak yapmak için geldiğini anlatan Tuğçe Yılmaz, Iğdır'dan kayak için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitmek üzereyken Ağrı'da sezonun açılacağını öğrendiğini ifade etti.

Yılmaz, "İlk defa kayıyorum. Sarıkamış'a gidecektim ama oranın ilk kayak yapanlar için iyi olmayacağını düşündüm. O yüzden buraya geldim." diye konuştu.

Ablasıyla birlikte yeni yılın ilk günü kayak yapmaya geldiğini, yarın da doğum günü olduğunu anlatan Selin Kızgın ise şöyle konuştu:

"Geçen pazar gelmiştim ama kar yağmadığı için kayak yoktu. Sonraki akşam bayağı bir kar yağdı. Ben de ablamla buraya geldim. Ablamı zor ikna ettim gelmesi için. Çünkü düşmekten korkuyorum ama kayağı da çok seviyorum."

Hafta sonları ve tatilleri kayak yaparak değerlendirdiğini aktaran Emrah Yıldırım da ilk defa snowboard yaptığını ve düştüğünü söyledi.

Kaynak: AA