Küpecik geleneğini Milletvekili İshak Gazel sürdürdü
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Küpecik geleneğini Milletvekili İshak Gazel sürdürdü

Küpecik geleneğini Milletvekili İshak Gazel sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'da çocukların her ramazan ayında iftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladığı 'Küpecik' geleneğini, AK Parti Milletvekili İshak Gazel sürdürdü.

Kütahya'da çocukların her ramazan ayında iftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladığı 'Küpecik' geleneğini, AK Parti Milletvekili İshak Gazel sürdürdü. Gazel, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yapılamayan kültürü, Pirler ve Maruf mahallelerindeki çocukları evlerinde ziyaret ederek devam ettirdi.

Gazel, Kütahya'da Küpecik geleneğinin Germiyanoğlu Beyliği döneminden bugüne, yaklaşık 700 yıldır sürdürüldüğünü ifade etti.

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu ramazan da çocukların dışarıya çıkamadığını belirten Gazel, "Kütahya'da Küpecik geleneği çok eskilere dayanıyor. Ben de çocukluğumda her ramazanda Küpecik yapmıştım. Bu güzel geleneklerin devam etmesi gerekir. Kononavirüs sebebiyle geçen yıl ve bu yıl ramazan ayında maalesef yapılamadı. Geleneğin devam etmesi için iki mahallemizdeki çocuklarımızı evlerinde ederek ve hediyeler vererek bu kültürü devam ettirmek istedim" diye konuştu.

Kütahyalı çocukların evlerden harçlık isterken söylediği mani şöyle: "Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik.Yağ olmazsa bal olsun. Ev sahibi sağ olsun. Ev sahibi, evde misin? Evde değil, dağda mısın?. Dağda yılan kışlasın. Allah çocuğunuzu bağışlasın."

2 yıldır Küpecik yapamayan çocuklar hediyelerini Milletvekili Gazel'in elinde aldı. - KÜTAHYA

Küpecik geleneğini Milletvekili İshak Gazel sürdürdü
Küpecik geleneğini Milletvekili İshak Gazel sürdürdü
Küpecik geleneğini Milletvekili İshak Gazel sürdürdü
Küpecik geleneğini Milletvekili İshak Gazel sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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