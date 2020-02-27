Kung Fury 2 Filmi

27.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:58

Miami, gelmiş geçmiş en iyi polis olan Kung Fury'nin gözetimi altında güven ve huzur içindedir. Kötü Kung Fuhrer, Adolf Hitler'i yenmek için tarihin farklı zaman dilimlerinden bir araya getirilen, Kung Fury önderliğindeki nihai polis gücü Thundercops birliği, bir ekip üyesinin trajik ölümü sonrasında dağılır. Bu süreçte gizemli bir düşman Fuhrer'ın nihai silahı ele geçirmesine yardımcı olmak için gölgelerden çıkagelir. Kung Fury, arkadaşlarını kurtarmak, prestijli Miami Kung Fu Akademisi'ni savunmak ve kötülüğü sonsuza kez yenmek için zaman ve mekanda yolculuğa çıkmalıdır.

Yönetmen: David Sandberg

Senaryo: David Sandberg, Tyler Burton Smith

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Alexandra Shipp, Michael Fassbender, Jorma Taccone, David Sandberg, Nathan Cooper, Eleni Young, Jonas Baum, Debora Zhecheva, Leopold Nilsson, Max Kraus, Velimir Velev, Eiza González

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Kung Fury 2

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 25.12.2020



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Kaynak: InterSinema.com