Kung Fury 2 Filmi
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Miami, gelmiş geçmiş en iyi polis olan Kung Fury'nin gözetimi altında güven ve huzur içindedir. Kötü Kung Fuhrer, Adolf Hitler'i yenmek için tarihin farklı zaman dilimlerinden bir araya getirilen, Kung Fury önderliğindeki nihai polis gücü Thundercops birliği, bir ekip üyesinin trajik ölümü sonrasında dağılır. Bu süreçte gizemli bir düşman Fuhrer'ın nihai silahı ele geçirmesine yardımcı olmak için gölgelerden çıkagelir. Kung Fury, arkadaşlarını kurtarmak, prestijli Miami Kung Fu Akademisi'ni savunmak ve kötülüğü sonsuza kez yenmek için zaman ve mekanda yolculuğa çıkmalıdır.
Yönetmen: David Sandberg
Senaryo: David Sandberg, Tyler Burton Smith
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Alexandra Shipp, Michael Fassbender, Jorma Taccone, David Sandberg, Nathan Cooper, Eleni Young, Jonas Baum, Debora Zhecheva, Leopold Nilsson, Max Kraus, Velimir Velev, Eiza González
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Kung Fury 2
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 25.12.2020
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Kaynak: InterSinema.com