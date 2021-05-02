Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı
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Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Güncel

- Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Kunduz Ormanları'nda sıcakların artış göstermesiyle birlikte ağaçlarda değer kaybı ve kuruluğa sebep olduğu bilinen "on iki dişli çam kabuk böceği" ve "çam kese böceği" türemeye başladı.

- Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı

SAMSUN - Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Kunduz Ormanları'nda sıcakların artış göstermesiyle birlikte ağaçlarda değer kaybı ve kuruluğa sebep olduğu bilinen "on iki dişli çam kabuk böceği" ve "çam kese böceği" türemeye başladı. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ise zararlı böceklerle mücadele kapsamında ormanlara "feroman" ve "kafes tuzakları" kurdu.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ormanlarda zararlı böcek popülasyonları ortaya çıktı. Özellikle binlerce kişiye istihdam kapısı olan, muhteşem doğası ve bol oksijeni ile insanları kendisine hayran bırakan Vezirköprü Kunduz Ormanları'nda "on iki dişli çam kabuk böceği" ve "çam kese böceği" ağaçlara konumlanmaya başladı. Fizyolojik bakımdan zayıflamış ağaçları tercih eden on iki dişli cam kabuk böceğinin 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle popülasyonu daha da arttı. Bunun sonucunda müdürlük Kunduz Ormanları'na 500 adet feroman tuzağı yerleştirdi. Tuzak içine konulan ilacın yaydığı koku sayesinde tuzağa gelen böcekler belirli bir alanda toplanıyor. Toplanan bu böcekler işletme şefleri veya ormancılar tarafından sayılarak popülasyonun takibi yapılıyor. Çam kese böceği ile mücadele kapsamında da orman içerisine kafesler yerleştirildi. Kafesin içerisinde toplanan çam kese böceğine tırtıl halindeyken müdahale ediliyor. Ölen tırtılların üzerine sinek yumurtaları bırakılarak parazit oluşturuluyor.

"Bu sayede popülasyon kitle üremesini azaltmaya çalışıyoruz"

Yaptıkları mücadele ile ilgili bilgi veren Vezirköprü Orman İşletmesi Narlısaray İşletme Şefi Dilek Aksoy, "Feroman tuzakları hektarda en az 4 tane asılır. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nde bünyesinde 500 tane feroman tuzağı bulunmaktadır. 1000 adet de ilacımız vardır. 2 periyot halinde değişmektedir. 4 ile 6 hafta arasında feroman tuzaklarındaki ilaçlar kalmaktadır. Nisan- mayıs aylarında feroman tuzaklarına geçiyoruz. Tuzaklara astığımız ilaçlar kokusu ile böcekleri kendisine çekiyor. Yakalandıktan sonra aşağıda bulunan hazneye düşmektedir. Bu sayede popülasyon kitle üremesini azaltmaya çalışıyoruz. Çam kese böceğimiz kızılcam, sarıçam ağaçlarına konumlanmaktadır. Çam kese böceği iğne yapraklarını yemektedir. Bu şekilde bir zararı vardır. Bu ilerleyen zamanlarda yeşile dönebilir. Çam kese böceğimizi biyolojik mücadele kapsamında mücadele yapıyoruz. Etrafı tel ile çevrili tel kafeslerimizle mart- nisan aylarında mücadele yapıyoruz. Tırtıllar bu aylarda toprağa inmeye başlarlar. Önemli olan tırtılla zamanında mücadele etmektir. Her kafes hektara en az bir tane olmak üzere 200-250 tane çam keselerini makas ile keserek tel kafeslerinin içine koyuyoruz. Sinek parazitlerini keselerin üzerine bırakıyoruz. Orada parazit oluşumunu sağlıyoruz ve çam kesemiz ile mücadelemizi başlatmış oluyoruz" dedi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tuzaklı mücadele ile ormanları zararlılara karşı koruyor.

Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı
Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı
Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı
Kunduz Ormanları'nda zararlı böcekler arttı, tuzaklı mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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