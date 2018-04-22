Kumluca İlçesinde Yörük Çadırları Kuruldu

Kumluca'da bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük çadırları kuruldu.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin önemli bir bölümü Yörük obaları yerleşkesinde mahalle muhtarlıkları tarafından kurulan çadırlarda gerçekleşecek.

Yörük çadırlarındaki etkinlikler 24 Nisan akşamı şehir dışından konuklarla buluşmanın yapılacağı "Hasret Gecesi" ile başlayacak.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yaptığı açıklamada cihan imparatorluğu yapmış, 700 yılı aşkın süre yer yüzünde hüküm sürmüş Osmanlı'nın da bu gibi yörük çadırlarından doğduğunu söyledi.

Halkın öz kültürünü unutmaması gerektiğini, kendilerinin de bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Çadırlar bizim unutmamamız gereken değerimizdir. Osmanlı İmparatorluğu çadırda kuruldu ancak çadırda kalmadı. Kıtaya sığmayarak dünyaya hükümdar oldu. Otağ, oba ve çadır bu milletin özüdür. Bu çadırlarda atalarımızın yüzyıllardır sürdüre geldiği hayat biçimleri sergileniyor. Biz bu etkinliklerle 21. asrın nesline, nereden hangi şartlarda geldiğimizi aktarmak istiyoruz."

Çetinkaya, yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm Kumlucalıları 24 Nisan'da yapılacak "Hasret Gecesi" etkinliğine davet etti.