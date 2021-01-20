Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı

ANTALYA 'da sera üreticileri Meteoroloji 'nin uyarısı üzerinde don nöbetine başladı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Kumluca ilçesinde üreticiler seralarındaki ürünleri korumak için sobaları yakıp, sabaha kadar nöbet tuttu.

Türkiye'de örtü altı üretimin merkezi Antalya'da hava sıcaklığı son günlerde gece eksi 2 derecelere kadar düşünce, çiftçiler seralarında 'zirai don nöbeti' tutmaya başladı. Kentte en fazla örtü altı üretimin yapıldığı Kumluca ilçesinin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, Kumluca Ovası'nda hava sıcaklığını önemli ölçüde düşürdü. Kumlucalı sebze üreticileri de Meteoroloji'nin uyarısı üzerine don nöbeti hazırlığı yaptı. Gün içinde akşam seralarında yakacakları odunları hazırlayan çiftçiler, bunları el arabalarıyla seralarındaki sobalarına taşıdı. Gözleri termometrelerde olan seracılar akşam hava sıcaklığı düşmeye başlayınca sobaları yakıp, sabaha kadar nöbet tuttu.

Üretici Muhammet Girgin (18), "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz, kırıyoruz. El arabalarımıza yükleyip sobalarımızın dibine yığıyoruz. Akşam olunca da yakıyoruz" dedi.Akşam dereceler düşünce biber serasındaki sobayı yakan Muhammet Girgin, "Gün içinde sobalarımızı odun ile doldurduk. Derecemiz şu an 2,4, derecelerimiz sıfıra düşerse büyük sıkıntı olur. Hemen sobalarımızı yaktık. Sıcaklıkları yüksek tutmak zorundayız" diye konuştu.Ramazan Ertop (40) ise, "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz. Sobalarımızın dibine taşıyoruz. Akşam dereceler düşünce de yakıyoruz. Gece boyunca sabah saat 07.30 kadar birer saat arayla sobalarımızı kontrol ediyoruz. Sobalarımız geçmek (sobanın içindeki odun azalmışsa) üzereyse odun takviye ediyoruz. Bu şekilde sabahı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin (45), "Dağlara karın yağması ile soğuk mahallemize çöktü. Sebzelerimizi don almasın diye sobalarımızı yakmaya başladık. Sabahtan seralarımıza çekmiş olduğumuz odunlarımızı sobalarda yakmaya başladık. Derecelerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm çiftçilerimize kolay gelsin. Sabaha kadar don nöbetine devam. Sabah 07.30'a kadar devam edeceğiz. Sebzelerimizi üşütmemek için, daha güzel verim almak için don almaması için, 2 dereceden aşağıya düştüğü zaman sıkıntıya biner. Don alır, verimi de kaybederiz" diye konuştu.

Kabak üreticisi Niyazi Kavacık (23) da, "Öğle saatlerinde odunlarımızı sobalarımızı hazırladık. Zaten don olacağını biliyorduk. Önceden Meteoroloji uyardı bizi. Saat 21.30- 22.00 sıralarında derecelerimiz düştü. Sobalarımızı yaktık. Maksat buzlanmayı önlemek. Çünkü buzlanma olduğu zaman seralarımızdaki ürünlerimize zarar veriyor. Sezonu erkenden kapatmış oluruz. Buzlanmaya karşı önlem için sobalarımızı yaktık. Sabaha kadar başında nöbet olarak bekleyeceğiz" dedi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI