Kumluca'da boğa güreşleri iptal edildi (2)

BOĞA GÜREŞLERİ YAPILACAK

İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu, Kumluca Belediyesi'nin 3-4 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 3'üncü Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında gerçekleştireceği boğa güreşleri iznini iptaline ilişkin kararını iptal etti.

İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu güreşlerin yeniden yapılmasına ilişkin kararında, "Boğaların uzak illerden getirilmiş, duyuruların yerel basın ve billboardlarda ilan edilmiş olması, bölgede konser ve panayır havasının oluşmasından dolayı bir zararın oluşmaması için boğa güreşlerine izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA